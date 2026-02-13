В Омске назвали вакансии с самыми высокими зарплатами

Среди них техник-протезист, начальник цеха и программист.

omskinform.ru

Кадровый центр «Работа России» составил топ вакансий с самой высокой зарплатой в 2026 году в Омской области. Больше всего платят в ИТ-отрасли, торговле и производстве.

Больше вчего, 350 тысяч в месяц, предлагают технику-протезисту. Начальник цеха на производстве может зарабатывать по 300 тыс. рублей, программист – 250 тыс. рублей.

Среди рабочих профессий в тройку вошли водитель (до 250 тыс. рублей), электрогазосварщик и наладчик технологического оборудования (по 150 тыс. рублей).

Всего на портале «Работа России» размещено более 350 вакансий с зарплатой более 150 тыс. рублей. По данным сервиса, за год средняя зарплата в Омской области выросла на 13,8 %.

Ранее топ вакансий составил также сервис hh.ru. Рейтинг возглавила вакансия стоматолога – хирурга-имплантолога с зарплатой от 600 тыс. рублей до вычета налогов.