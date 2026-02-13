Омичи попросили поменять популярный маршрут

Жители обратились к депутату горсовета.

Омичи обратились к депутату горсовета Дмитрию Шарушинскому с просьбой «реанимировать» популярный в прошлом маршрут № 421. По словам местных жителей, маршрутка пользовалась спросом и облегчала передвижение между районами, когда связывала Больничный городок с Нефтяниками.

Также горожане высказались за замену открытых остановок на современные теплые остановки. Шарушинский пообещал обратиться в департамент транспорта для решения этих вопросов.

Напомним, что сейчас маршрут № 421 связывает остановку «ДП-9» с поселком Николаевка. Перевозками занимается индивидуальный предприниматель Владимир Геворгян.