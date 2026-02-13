В знак уважения: омичам хотят платить за крепкий брак

Госдума готовит закон о выплатах парам за 50 лет совместной жизни.

omskinform.ru

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов выступил с инициативой закрепить на федеральном уровне денежные поощрения для пар, проживших в совместном браке более полувека. Нилов напомнил, что ранее в Госдуму уже вносился законопроект с более широкой шкалой выплат (начиная с 30 лет брака), однако инициатива не получила поддержки.

– Проект в настоящее время дорабатывается. И с учетом региональных практик, с учетом необходимых дополнительных затрат федерального бюджета нужно начать действовать поступательно и выделить сначала те семьи, которые продолжительное время находятся в браке. Не так, как мы первоначально предложили, а начать с 50 лет совместной жизни и больше, – приводит слова Нилова «РИА Новости».

Парламентарий подчеркнул, что новая федеральная выплата должна стать дополнением к уже существующим мерам поддержки. В ряде регионов, таких как Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург, юбиляры уже получают выплаты из местных бюджетов.

Ярослав Нилов отметил, что такие выплаты – это не просто материальная помощь, а знак уважения от государства. Он также подчеркнул, что крепкая семья является безусловным приоритетом госполитики, а поддержка таких пар является лучшим примером для молодежи.