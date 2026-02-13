Омск-Информ
·Происшествия

Лежал на полу рядом с огнем: омич едва не сгорел на собственной веранде

Мужчину спасли пожарные.

Сегодня ночью в Омской области произошел пожар. Около 03:24 загорелась веранда двухквартирного дома в Марьяновке.

На место выехали 5 сотрудников МЧС на 2 пожарных машинах. К тому моменту огонь охватил около 3 кв. м веранды.

– В доме могли находиться люди, мы сформировали звено газодымозащитников и вошли в задымленную веранду. Внутри, рядом с очагом пожара, обнаружили на полу мужчину. Было непонятно, уснул он или ему стало плохо в момент эвакуации. К счастью, хозяин дома был жив. Мы вынесли его на улицу, и он начал приходить в себя, – рассказал заместитель начальника 65-й ПСЧ Алексей Передрей.

Мужчину передали медикам. За 9 минут после прибытия, в 03:39, пожарные ликвидировали открытое горение.

Причину пожара устанавливают дознаватели.

