Стало известно, сколько стоит любовь омичей

На День всех влюбленных местные жители готовы потратить 4 тысячи рублей.

Только 42 % омичей планируют отмечать День всех влюбленных в этом году. Согласно исследованию «Авито», наиболее активно праздник поддерживает молодежь в возрасте от 18 до 24 лет (46 %). При этом старшее поколение (старше 55 лет) чаще отдает предпочтение Дню Петра и Февронии – его собираются праздновать 18 % представителей этой возрастной группы.

Главными подарками в этом году стали не вещи, а впечатления. 24 % омичей мечтают о романтическом ужине, а 16 % – о совместной поездке на выходные. Около четверти опрошенных (23 %), в основном молодежь, заявили, что сам факт подарка для них не имеет значения.

Омички отмечают, что больше всего хотели бы получить цветы (29 %) и ювелирные украшения (9 %). Мужчинам же хотелось бы получить какой-нибудь современный гаджет вроде умных часов или беспроводных наушников (16 %), а также хороший алкоголь (10 %). Молодежь преимущественно выбирает романтическую фотосессию для двоих (15 %), плюшевые игрушки (15 %) и подарки ручной работы (14 %).

Средняя сумма, которую омичи готовы потратить на подарок любимому человеку составляет 4 тыс. рублей. Отмечается, что мужчины выделяют на покупку презента на треть больше. 24 % омичей хотят уложиться в 2 тыс. рублей, 53 % – в сумму от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. Еще 12 % готовы потратить от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а 6 % – еще больше.