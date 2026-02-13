Омичи предпочитают доставку банковских карт на дом

Федеральный банк в 2026 году сможет доставить банковские карты в 23 района Омской области.

Фото: пресс-служба ВТБ

В этом году банковские услуги ВТБ «с доставкой на дом» смогут получать до 136 млн россиян. Сервис придет в более чем 23 тыс. городов и сел, что на 15 % больше текущего охвата. Для этого банк создаст новые логистические центры и будет развивать партнерскую сеть. В Омской области сервис доставки охватывает 23 района, в том числе Азово, Исилькуль, Калачинск, Любинский и другие населенные пункты.

– Выездной сервис доказал свою эффективность, став универсальным каналом обслуживания для всех клиентов: от молодежи до старшего поколения. Это способ не только оформить пакет услуг банка, но и получить экспертную консультацию, выбрать нужные продукты и сервисы. В этом году мы сохраним фокус на расширении аудитории выездного сервиса, особенно в малых населенных пунктах. А также на его технологичном развитии: запустим в личном кабинете ВТБ Онлайн возможность оперативного изменения даты, времени и адреса встречи с выездным специалистом. Это сделает обслуживание максимально гибким и удобным, – прокомментировал член правления банка Дмитрий Брейтенбихер.

Сейчас выездной сервис банка доступен клиентам в 19,7 тыс. населенных пунктах. Он работает во всех регионах России и потенциально охватывает 130,5 млн человек. Учитывая возрастающий спрос на уделенное обслуживание, банк нарастил команду выездных специалистов на 40 % – до 2,7 тыс. сотрудников. В Омской области работают 43 менеджера выездного сервиса, за год их количество увеличилось на 30 %.