Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омичи смогут за 13 тысяч добраться на поезде в Крым

Стала известна стоимость первых билетов.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запустил онлайн-календарь начала продажи билетов. Согласно этому календарю, в апреле омичи уже смогут поехать в Крым.

Билет на поезд Омск – Симферополь в апреле обойдется минимум в 12 899 рублей в плацкарте и 14 835 рублей в купе. Стоимость билетов в мае и последующие месяцы пока неизвестна. Эти билеты еще не поступили в продажу.

Отметим, что билеты можно купить за 90 дней до отправления поезда.

·Общество

Омичи смогут за 13 тысяч добраться на поезде в Крым

Стала известна стоимость первых билетов.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» запустил онлайн-календарь начала продажи билетов. Согласно этому календарю, в апреле омичи уже смогут поехать в Крым.

Билет на поезд Омск – Симферополь в апреле обойдется минимум в 12 899 рублей в плацкарте и 14 835 рублей в купе. Стоимость билетов в мае и последующие месяцы пока неизвестна. Эти билеты еще не поступили в продажу.

Отметим, что билеты можно купить за 90 дней до отправления поезда.