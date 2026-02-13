Омск-Информ
·Общество

Главу омского оборонного предприятия представили к почетному званию

Андрей Ивашкин получил знак отличия «За служение Омской области» I степени.

Вчера, 12 февраля, стало известно о награждении генерального директора АО «Центральное конструкторское бюро автоматики» Андрея Ивашкина знаком отличия «За служение Омской области» I степени. Соответствующий документ, подписанный губернатором, появился на сайте облправительства.

Высокую награду гендиректор получил за выдающиеся достижения в развитии радиоэлектронной промышленности. Ивашкин бессменно возглавляет предприятие уже более 16 лет. На пост гендиректора он заступил в июле 2009 года.

Само бюро, основанное в 1949 году, является одним из ключевых звеньев оборонно-промышленного комплекса региона. ЦКБА специализируется на создании радиоэлектронных управляющих систем и контрольно-проверочной аппаратуры. Помимо гособоронзаказа, предприятие выпускает медицинское оборудование и фильтры для спутникового телевидения.

