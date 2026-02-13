Омичка отсудила 1,4 млн за сожженное на парковке авто

Владельцы стоянки до последнего скрывались от выплат, пока не вмешались приставы.

Судебные приставы Советского округа Омска добились исполнения судебного решения о взыскании 1,4 млн рублей с паркинговой компании ЗАО «Делси». Средства были выплачены в пользу омички, чей автомобиль был сожжен на стоянке компании.

Инцидент произошел после того, как горожанка оставила машину на краткосрочное хранение. Пока авто находилось под присмотром фирмы, неизвестный совершил поджог, что зафиксировали камеры видеонаблюдения. Суд признал, что компания не обеспечила надлежащую сохранность имущества, и обязал ЗАО «Делси» выплатить 1,4 млн рублей в качестве понесенных убытков, штрафа, компенсации морального вреда и расходов на оплату услуг эксперта.

Процесс взыскания затянулся из-за нежелания руководства платить. В отношении директора компании было возбуждено уголовное дело за уклонение от исполнения решения суда (ст. 315 УК РФ). Суд назначил ему штраф 80 тыс. рублей. На здание, принадлежащее организации, был наложен арест для последующей продажи с молотка.

Только под угрозой потери недвижимости компания выплатила долг в полном объеме. Кроме основной суммы, фирме пришлось заплатить еще 98 тыс. рублей в доход государства.