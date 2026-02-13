Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Экономика/Бизнес

В известной омской компании по производству алкоголя сменился руководитель

Пост председателя правления занял Дмитрий Гульцев.

В руководстве «Алкогольной сибирской группы» произошли изменения в руководстве. В феврале, согласно данным «Руспрофиль», пост председателя правления компании занял Дмитрий Гульцев. Ранее он был финансовым директором коммерческой структуры.

Елена Столбовских, руководившая правлением АСГ более трех лет, перешла в совет директоров группы. Помимо этого, она стала генеральным директором холдинга «Пивоварни Бочкарев».

Напомним, АСГ была создана предпринимателем Андреем Стрельцом в 2009 году на базе омского ликеро-водочного завода «Омсквинпром». Производственные мощности группы включают заводы в Омске и Рузе Московской области. Сегодня компания выпускает более 20 брендов, включая водку «Пять озер», «Хаски» и «Белая березка».

·Экономика/Бизнес

В известной омской компании по производству алкоголя сменился руководитель

Пост председателя правления занял Дмитрий Гульцев.

В руководстве «Алкогольной сибирской группы» произошли изменения в руководстве. В феврале, согласно данным «Руспрофиль», пост председателя правления компании занял Дмитрий Гульцев. Ранее он был финансовым директором коммерческой структуры.

Елена Столбовских, руководившая правлением АСГ более трех лет, перешла в совет директоров группы. Помимо этого, она стала генеральным директором холдинга «Пивоварни Бочкарев».

Напомним, АСГ была создана предпринимателем Андреем Стрельцом в 2009 году на базе омского ликеро-водочного завода «Омсквинпром». Производственные мощности группы включают заводы в Омске и Рузе Московской области. Сегодня компания выпускает более 20 брендов, включая водку «Пять озер», «Хаски» и «Белая березка».