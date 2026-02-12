Омск-Информ
·Промышленность

Владельца крупного омского завода признали банкротом

Счета самого завода заблокированы.

Во вторник, 10 февраля 2026 года, арбитражный суд вынес решение о банкротстве известного омского предпринимателя Дмитрия Карченко. В отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества, которая продлится ближайшие полгода.

Отметим, что Карченко является единственным учредителем и руководителем ООО «Завод емкостного оборудования» – предприятия с 25-летней историей, которое за время работы поставило тысячи резервуаров и запустило сотни заводов «под ключ».

Однако сейчас промышленный актив находится в глубоком кризисе: счета компании заблокированы из-за долгов по налогам на сумму около 19 млн рублей, а в начале февраля в суд поступил иск о банкротстве самого юрлица. За период с 2022 по 2024 год предприятие накопило убытки, превышающие 100 млн рублей.

