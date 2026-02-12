Омск-Информ
·Спорт

Форварды «Авангарда» захватили ТОП-3 рейтинга КХЛ

На вершине оказались два хоккеиста омской команды.

Континентальная хоккейная лига сегодня, 12 февраля, представила обновленный рейтинг лучших игроков чемпионата. Список, сформированный за последние три недели, возглавил канадский форвард «Авангарда» Майкл Маклауд.

В семи последних матчах нападающий набрал 13 (6+7) очков, а его показатель полезности достиг отметки «+14». Особенно результативными для Маклауда стали встречи с московским «Динамо» и китайскими «Шанхайскими драконами», где он записал на свой счет 7 баллов. Итоговый рейтинг игрока составил 4.84 балла.

Компанию коллеге в топ-3 составил еще один «ястреб» – американец Эндрю Потуральски. С результатом 4.10 балла он занял третью строчку рейтинга. Нападающий набирал очки в каждом из семи матчей отчетного периода, а его общая результативная серия длится уже 10 игр подряд.

