·Общество

В Омской области выделили около миллиарда рублей на благоустройство

В порядок приведут 50 территорий по всему региону

Губернатор Виталий Хоценко утвердил распределение субсидий местным бюджетам на обновление общественных пространств. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом году в порядок приведут 50 территорий по всему региону. Общая сумма выделенных средств превышает 865 млн рублей.

Одним из ключевых объектов в Омске станет продолжение масштабной реконструкции набережной Тухачевского. В области приоритет отдан проектам – победителям Всероссийского конкурса Минстроя России для малых городов. Новые современные зоны отдыха появятся в Большеречье, Калачинске, Тевризе, а также в Любинском и Саргатском районах.

