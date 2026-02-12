Омских школьников научили разбираться в минах

В сборах приняли участие более 170 старшеклассников.

Фото: региональный центр «Авангард»

Омские школьники проходят обучение военной инженерной подготовке. Занятия прошли в центре военно-патриотического воспитания «Авангард», на базе детского лагеря «Орленок». В учебных сборах принимают участие более 170 старшеклассников, которые на практике отрабатывают нормативы нового предмета «Основы безопасности и защиты Родины».

Особое внимание в программе уделено инженерной подготовке. Опытные наставники – военнослужащие Омского гарнизона и ветераны боевых действий – обучают курсантов тонкостям инженерной разведки и методам возведения фортификационных сооружений. Ребята изучают типологию минно-взрывных заграждений и на практике осваивают навыки оборудования огневых позиций, включая рытье одиночных окопов для стрельбы лежа.

По словам самих десятиклассников, такие занятия не только расширяют кругозор в области отечественного вооружения, но и дают четкое понимание того, как грамотная инженерная подготовка помогает защитить личный состав в боевых условиях. Проект «Авангард» продолжает оставаться ключевой площадкой для качественной подготовки молодежи к выполнению гражданского долга.