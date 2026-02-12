Омск-Информ
·Общество

Омский «Лев» получил медаль за бесстрашие на СВО

Военнослужащий получил позывной благодаря своему имени.

Жителя Колосовского района Омской области наградили медалью Жукова. Как сообщили в районной администрации, боец Лев Борисенко с позывным «Лев» проявил бесстрашие и стойкость на СВО.

Медаль Жукова – государственная награда РФ, учрежденная в 1994 году в честь 100-летия маршала Георгия Жукова. С 2010 года ее изготавливают из серебра.

