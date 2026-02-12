Улицы в центре Омска полностью перекроют

Ограничение движения связано с празднованием Масленицы.

Фото: Пресс-центр Администрации Омска

В связи с празднованием Масленицы в историческом центре Омска вводятся масштабные ограничения для транспорта. Главные перекрытия коснутся улицы Ленина и территории у «Омской крепости».

Движение по улице Ленина (на участке от площади Победы до улицы Партизанской) будет полностью остановлено с 08:00 21 февраля до 20:00 23 февраля. Проезд будет закрыт все праздничные выходные.

Кроме того, в воскресенье, 22 февраля, с 11:00 до 16:00 нельзя будет проехать по улице Партизанской – на отрезке от улицы Спартаковской до входа в «Омскую крепость».

Автомобилистам рекомендуют заранее планировать маршруты и использовать для объезда улицы Герцена, Гагарина, Щербанева, Бударина и Спартаковскую. На участках установят временные знаки, а также появятся регулировщики.