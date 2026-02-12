В Омске 20 трамваев и 69 троллейбусов каждый день стоят без дела

Причину этого в пассажирском предприятии не пояснили.

Директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Вадим Филонов рассказал, сколько трамваев и троллейбусов в Омске выходит в линию ежедневно. Из 77 трамваев в будни по городу курсируют 57, а из 167 троллейбусов – 98. В выходные омичей возят 41 трамвай и 81 троллейбус.

То есть в будни без дела стоят 20 трамваев и 69 троллейбусов. В выходные – 36 и 88 соответственно.

Это может быть связано с износом транспорта. Ранее сообщалось, что трамваи в Омске изношены на 68 %. Некоторым из вагонов уже более 30 лет.

Еще одна возможная причина – нехватка водителей. Предприятие укомплектовано кадрами только на 72 %. Ранее сообщалось, что больше всего не хватает перевозчику специалистов по ремонту трамваев.