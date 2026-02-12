В Омской области полиция расстреляла машину с подростками, чтобы остановить нарушителя

Сельчанин сел за руль пьяным и едва не угробил пассажиров.

Фото: t.me/IrinaVolk_MVD

На 593-м километре федеральной трассы Тюмень – Омск сотрудники Госавтоинспекции были вынуждены применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя. Водитель автомобиля ВАЗ-2105 проигнорировал требование об остановке и попытался уйти от преследования на высокой скорости, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Убегая от полиции, мужчина нарушал ПДД: опасно маневрировал и неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая реальную угрозу жизни других водителей. Чтобы прекратить погоню, автоинспекторы сначала произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колесам. После повреждения шин «пятерка» съехала в кювет, где водитель и был задержан.

Нарушителем оказался житель Омской области, который ранее уже был лишен прав. Выяснилось, что мужчина снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, при этом в салоне находились трое его односельчан, двое из которых – несовершеннолетние.

В отношении лихача составлено сразу семь административных протоколов, сейчас он находится под арестом, а его машина отправлена на спецстоянку. Полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.