Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Омск закупит машины для озеленения города

Всего на обновление автопарка потратят 78 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал масштабное обновление парка техники для городских нужд. На закупку специализированного оборудования и машин из бюджета планируется выделить в общей сложности около 78 млн рублей.

Для службы озеленения за 18 млн рублей приобретут уникальный комплект техники: самоходную выкопочную машину, пересадчик крупномеров и компактный гусеничный экскаватор. Главная задача новых агрегатов – обеспечить максимально бережную пересадку взрослых деревьев.

– Как отмечают специалисты, в вопросе пересадки взрослых деревьев главное не высота, а именно ком земли: чем он больше, тем лучше сохраняется корневая система. С новым оборудованием этот вопрос будет закрыт, – сообщил Шелест в своем телеграм-канале.

Еще около 60 млн рублей направят на покупку универсальных комбинированных машин. Этот транспорт предназначен для круглогодичной эксплуатации: летом технику задействуют в работах по благоустройству, а в зимний период и межсезонье она поможет городским службам в уборке снега и содержании дорог.

·Общество

Омск закупит машины для озеленения города

Всего на обновление автопарка потратят 78 млн рублей.

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал масштабное обновление парка техники для городских нужд. На закупку специализированного оборудования и машин из бюджета планируется выделить в общей сложности около 78 млн рублей.

Для службы озеленения за 18 млн рублей приобретут уникальный комплект техники: самоходную выкопочную машину, пересадчик крупномеров и компактный гусеничный экскаватор. Главная задача новых агрегатов – обеспечить максимально бережную пересадку взрослых деревьев.

– Как отмечают специалисты, в вопросе пересадки взрослых деревьев главное не высота, а именно ком земли: чем он больше, тем лучше сохраняется корневая система. С новым оборудованием этот вопрос будет закрыт, – сообщил Шелест в своем телеграм-канале.

Еще около 60 млн рублей направят на покупку универсальных комбинированных машин. Этот транспорт предназначен для круглогодичной эксплуатации: летом технику задействуют в работах по благоустройству, а в зимний период и межсезонье она поможет городским службам в уборке снега и содержании дорог.