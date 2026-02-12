Омск закупит машины для озеленения города

Всего на обновление автопарка потратят 78 млн рублей.

Пресс-служба администрации города Омска

Мэр Омска Сергей Шелест анонсировал масштабное обновление парка техники для городских нужд. На закупку специализированного оборудования и машин из бюджета планируется выделить в общей сложности около 78 млн рублей.

Для службы озеленения за 18 млн рублей приобретут уникальный комплект техники: самоходную выкопочную машину, пересадчик крупномеров и компактный гусеничный экскаватор. Главная задача новых агрегатов – обеспечить максимально бережную пересадку взрослых деревьев.

– Как отмечают специалисты, в вопросе пересадки взрослых деревьев главное не высота, а именно ком земли: чем он больше, тем лучше сохраняется корневая система. С новым оборудованием этот вопрос будет закрыт, – сообщил Шелест в своем телеграм-канале.

Еще около 60 млн рублей направят на покупку универсальных комбинированных машин. Этот транспорт предназначен для круглогодичной эксплуатации: летом технику задействуют в работах по благоустройству, а в зимний период и межсезонье она поможет городским службам в уборке снега и содержании дорог.