Под Омском многотонный самосвал сбил подростка

Девушке понадобилась помощь врачей.

Фото: t.me/omsk_police

Сегодня, 12 февраля, в поселке Иртышском Омского района самосвал сбил девушку. Об этом сообщили в МВД России по Омской области.

По предварительной информации, 42-летний водитель КамАЗа, следуя по улице Садовой, в районе дома № 15 сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 16-летняя девушка, которая в момент аварии переходила дорогу в неположенном месте.

В результате наезда несовершеннолетней потребовалась медицинская помощь. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, чтобы установить все детали и окончательные причины случившегося.