В Омске возбудили уголовное дело после кражи на ТЭЦ-5

Сотрудники подрядной организации пытались вынести с территории предприятия медный провод.

Фото: t.me/HocenkoVP

Отдел полиции № 9 УМВД России по городу Омску возбудил уголовное дело по факту кражи на ТЭЦ-5, сообщили «Омск-информу» в пресс-службе полиции. О попытке хищения имущества с территории предприятия накануне сообщила компания «ТГК-11», которой принадлежит станция.

Инцидент выявили сотрудники службы безопасности предприятия. По предварительным данным, представители подрядной организации, задействованные на работах по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры станции, попытались незаконно вынести с территории медный контактный провод.

Сотрудник охраны ТЭЦ-5 пресек противоправные действия и задержал злоумышленников. Позже предприятие обратилось с заявлением в правоохранительные органы.

– По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса (кража), – сообщили в полиции.

В настоящее время проводится оценка возможного материального ущерба, причиненного компании. В пресс-службе ТГК-11 детали уголовного дела не комментируют.

– Сейчас идет следствие. К сожалению, комментировать не можем, поскольку данные предварительного расследования могут быть преданы огласке лишь с разрешения следователя или дознавателя, – пояснили в компании.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту майнинга криптовалюты на омской ТЭЦ-4, которая также принадлежит АО «ТГК-11».