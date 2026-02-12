В Омске создали «супермобиль» для сканирования толпы на мероприятиях

В машине также размещен антидроновый комплекс.

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске представили машину, способную на поиск потенциально опасных лиц и защиту от дронов во время массовых мероприятий. Спецмашина способна обеспечивать безопасность от БПЛА на участке в 500 кв. метрах, создавая надежный купол против беспилотников и сканируя толпу для выявления потенциально опасных лиц, рассказал мэр Омска Сергей Шелест.

– Антидроновая защита людей в радиусе 500 кв. м во время проведения массовых мероприятий, блокировка беспилотных летательных аппаратов, сканирование толпы для обнаружения агрессивных и потенциально опасных лиц, – рассказал мэр.

Проект создала инициативная группа под руководством начальника отдела тыла Омской академии МВД Игоря Богунова. Сейчас возможности «супермобиля» изучают курсанты.

– Ребята воочию видят, на что способны современные технологии: помимо супермобиля, они знакомятся с видами беспилотных летательных аппаратов, пробуют себя в качестве операторов дронов, изучают слабые места техники противника, – сообщил градоначальник.

Помимо оборонных задач, такая техника может стать помощником в городской среде при проведении крупных праздников, культурных и спортивных событий под открытым небом.

Власти региона уже оценили потенциал разработки. Дано поручение подготовить официальное соглашение о сотрудничестве, чтобы использовать возможности «беспристрастного ока» для обеспечения дополнительной безопасности жителей во время массовых городских мероприятий.