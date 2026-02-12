Омичам предлагают сделать перерасчет за отопление, но радоваться не стоит

Представители «Тепловой компании» предупредили потребителей о мошеннических схемах.

omskinform.ru

Омичам стали приходить сообщения о якобы переплате за отопление. В уведомлениях злоумышленники предлагают перейти по ссылке, чтобы оформить возврат средств.

В муниципальном АО «Тепловая компания» официально заявили, что не имеют никакого отношения к подобным рассылкам.

– Наша компания не рассылает сообщения о «переплате за отопление» и не предлагает переходить по ссылкам для возврата денег. Такие уведомления – мошеннические, – рассказали в «Тепловой компании».

Представители предприятия подчеркнули, что переход по таким подозрительным ссылкам крайне опасен и может привести к хищению данных банковских карт или получению несанкционированного доступа к личному кабинету на портале «Госуслуги».

Заместитель генерального директора по экономической политике компании Вячеслав Дядюн объяснил, как на самом деле происходит законный возврат средств. По его словам, если дом оснащен приборами учета и год выдался теплым, перерасчет производится в автоматическом режиме.

– Законом предусмотрено: если год был теплее и дом оборудован приборами учета, перерасчет будет сделан автоматически, – рассказал Дядюн.

Эти данные омичи увидят в своих квитанциях за март. Также информацию можно проверить самостоятельно в личном кабинете или обратившись напрямую в свою теплоснабжающую организацию.