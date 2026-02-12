В Омской области ушел из жизни уважаемый и авторитетный краевед

Его не стало на 85-м году жизни.

Фото: vk.com/club194188657

Сегодня, 12 февраля, стало известно о кончине выдающегося историка, публициста и почетного гражданина Марьяновского района Михаила Санькова. Исследователь родного края ушел из жизни на 85-м году жизни.

Профессиональный путь Михаила Санькова начался на омских заводах. Позже он посвятит 17 лет педагогике, пройдя путь от учителя истории до директора школы в Муромцевском районе. Однако главным делом его жизни стало музейное дело и краеведение.

Саньков стоял у истоков создания Марьяновского районного музея и был его бессменным руководителем с момента основания в 1995 году. Благодаря его инициативе в 1994 году в районе появился уникальный, единственный в области музейный комплекс под открытым небом, посвященный истории железнодорожного транспорта.

Наследие краеведа включает более 180 публицистических статей и серию книг, ставших фундаментальными для изучения истории региона, среди которых «Марьяновский меридиан» и «Из истории культуры Марьяновского района». За неоценимый вклад в сохранение исторической памяти в 2010 году ему было присвоено звание почетного гражданина, а позже он был удостоен медали С. И. Манякина.