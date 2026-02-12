Помог выйти внук: в омских Нефтяниках вспыхнул крупный пожар

Дым окутал четыре этажа.

Фото: max.ru/id5503084944_gos

В одном из девятиэтажных домов на улице Менделеева сегодня ночью произошел серьезный пожар. Сигнал тревоги поступил на номер экстренных служб в 02:50. Через пять минут пожарные расчеты прибыли на место ЧП.

Подъезд полностью окутало густым дымом. Четырнадцать омичей успели самостоятельно выбраться наружу. Остальные остались заблокированы внутри квартир.

– Огонь бушевал в зале в районе трубы отопления. Осложнялось все тем, что пластиковые трубы отопления расплавились, их прорвало, и вдобавок к дыму жилое помещение наполнялось кипятком и паром. Мы приступили к ликвидации возгорания. В это же время с улицы по автолестнице был подан ствол на подачу воды через окно, чтобы пламя не перекинулось на балконы верхних этажей, – сообщил начальник караула седьмой пожарно-спасательной части Алексей Амельченко.

Параллельно специальные группы вели эвакуацию жильцов. Спастись из-за сильного задымления не могли жители с четвертого по седьмой этаж. Спасатели помогли выйти на свежий воздух 16 людям, включая четырех детей. Также сообщается, что пострадал пожилой мужчина. На улицу его эвакуировал внук.

Площадь пожара составила 21 кв. м. На место происшествия выезжали 26 специалистов ведомства, было задействовано 8 единиц техники. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.