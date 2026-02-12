Омск-Информ
·Политика

В Омской области построят три заправочные станции со сжатым газом

Детали проекта раскрыл министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

В Омской области до конца года запланировано открытие трех станций на компримированном (сжатом) газе. Такое заявление сделал министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко по итогам встречи с представителями компании «Управление АЗС».

Стороны обсудили перспективы расширения рынков сбыта этого вида газа путем переоборудования транспорта  и открытия современных газозаправочных станций. До конца года заработают три таких объекта.

Природный газ считается экономичным, экологичным и безопасным видом топлива.

