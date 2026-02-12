Омск-Информ
·Политика

В структуре омского правительства произошло статусное назначение

Светлана Подьячева стала заместителем начальника Главного государственно-правового управления.

В Омской области назначили еще одного заместителя начальника Главного государственно-правового управления. Должность заняла Светлана Подьячева. Соответствующее распоряжение, которое подписал губернатор Виталий Хоценко, появилось на сайте облправительства сегодня, 12 февраля.

Согласно документу, Светлана Александровна вступила в должность в минувший понедельник, 9 февраля. Контракт с ней подписали на год.

Ранее сообщалось, что заместителем начальника Главного государственно-правового управления Омской области был назначен Андрей Подгорбунских.

