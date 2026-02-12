Омские муниципальные рынки продолжают модернизацию

О перспективах развития рассказал генеральный директор АО «Муниципальные рынки» Илья Очкин на пресс-конференции.

Фото: Сергей Сапоцкий

На сегодняшний день в Омске четыре муниципальных рынка объединяют более 1,5 тысячи торговых мест. В структуру предприятия АО «Муниципальные рынки» входят Ленинский, Левобережный, Центральный и Советский рынки. Общая площадь объектов составляет порядка 20,4 тыс. кв. метров. Самым молодым считается Левобережный рынок (1983 год постройки), самым возрастным – Советский, открытый в 1966 году.

Заполняемость площадок достигает 85 %, а в 2026 году запланировано продолжение масштабной модернизации. Как прокомментировал руководитель предприятия Илья Очкин, несмотря на развитие сетевых магазинов и сервисов доставки, рынки сохраняют устойчивую аудиторию.

– Мы занимаем стабильную нишу в части фермерской продукции: молочные изделия, сыры, мясо, колбасы, соленья, выпечка, – отметил Илья Очкин. – Есть постоянные покупатели, которые регулярно посещают рынки.

В 2026 году на Левобережном рынке открылось представительство областного молочного производителя, аналогичная торговая точка заработала на Ленинском рынке. Формат предполагает прямую торговлю без посредников.

Структура ассортимента выглядит следующим образом: продукты питания занимают 37 %, непродовольственные товары – 32 %, производство и хранение – 20 %, услуги и сервисы – 7 %, общественное питание – около 4 %. На площадках работают пункты выдачи заказов Ozon и Wildberries, представлены бытовые услуги, торговля техникой, мебелью, одеждой, продукцией пчеловодства. Регулярно проходят ярмарки с участием омских производителей.

Средняя заполняемость торговых мест составляет 85 %. Стоимость аренды начинается от 350 рублей в зависимости от расположения и формата. Для сельхозпроизводителей предусмотрены льготные тарифы на губернских ярмарках – 600 рублей за место, для индивидуальных предпринимателей – участников ярмарки – 280 рублей за квадрат. Для садоводов действует упрощенный порядок размещения.

Фото: Сергей Сапоцкий

В 2025 году на Ленинском рынке проведена масштабная реконструкция части торгового зала: заменены инженерные сети, кровля, полы, вентиляция, обновлена фасадная группа, установлены новые павильоны. Работы также затронули Центральный и Левобережный рынки.

В 2026 году предприятие планирует продолжить модернизацию зданий, обновление холодильного оборудования и развитие уличных торговых зон.

– Наша задача – создавать комфортные условия для арендаторов и посетителей, развивать инфраструктуру и привлекать новых резидентов, – подчеркнул Илья Очкин.

Среди якорных арендаторов на омских рынках – федеральные сети Fix Price и «Самокат», а также крупные региональные производители. На Ленинском и Левобережном рынках развивается формат общественного питания, открываются новые точки.

В компании рассчитывают, что дальнейшее обновление инфраструктуры и расширение пула арендаторов позволит сохранить устойчивый поток покупателей и укрепить позиции муниципальных рынков в торговой системе Омска.