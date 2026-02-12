В омском УФНС раскрыли причину падения налогов

Платежи по налогу на прибыль организаций сократились на 23,6 %.

Фото: Freepik.com

По данным УФНС России по Омской области, в первый месяц 2026 года в бюджет региона поступило 6,2 млрд рублей. Этот показатель на 3,7 % (или 242 млн рублей) ниже уровня января прошлого года. Основной причиной снижения стало сокращение поступлений по налогу на прибыль организаций, которые упали на 23,6 % (349 млн рублей).

Несмотря на общее снижение, ряд налоговых направлений показал заметный рост. Лидером стал налог на профессиональный доход (+29,6 %). Также увеличились сборы по акцизам (+13,6 %), госпошлине (+6,7 %), упрощенной системе налогообложения (+1,6 %) и НДФЛ (+1,5 %). Уточняется, что 5,2 млрд рублей (84,2 %) ушли в областной бюджет.

Основными доходами, которые обеспечивают наполнение бюджетов Омской области на 95,3 %, являются НДФЛ – 41,2 %, акцизы на подакцизные товары – 36 % и налог на прибыль организаций – 18,1 %.