Хоценко провел заседание областного инвестиционного комитета

Комитет поддержал проект строительства комплекса по выпуску огнезащитных и антикоррозийных красок, который появится на территории ОЭЗ «Авангард».

Фото: Сергей Мельников

В ходе заседания областного инвестиционного комитета под председательством губернатора Виталия Хоценко было одобрено строительство нового производственного комплекса. Проект, инициированный омской компанией «Маяк», предусматривает выпуск огнезащитных и антикоррозийных красок на территории особой экономической зоны «Авангард».

Это современное предприятие будет специализироваться на производстве высокотехнологичных материалов, критически важных для пожарной безопасности и защиты от коррозии в таких отраслях, как строительство, нефтегазовая промышленность, энергетика и транспорт. Ожидается, что запуск производства позволит удовлетворить растущий спрос отечественных компаний и снизить зависимость от импортной продукции.

Фото: Сергей Мельников

Общий объем инвестиций в проект составит более 500 миллионов рублей. Планируемый период реализации – с первого квартала 2026-го по третий квартал 2029 года. После выхода на проектную мощность завод будет производить до 3 тысяч тонн продукции в год, что, в свою очередь, приведет к созданию новых рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет.

Заседания инвестиционного комитета под руководством губернатора Хоценко регулярно рассматривают проекты, направленные на активизацию инвестиционного климата, поддержку действующих предприятий и стимулирование создания новых производств.