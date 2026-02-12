Омск-Информ
·Общество

В Кремле допустили разблокировку WhatsApp*

По словам Дмитрия Пескова, Россия готова к диалогу с руководством сервиса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что возобновление нормальной работы мессенджера WhatsApp* напрямую зависит от позиции руководства корпорации. По словам представителя Кремля, главным условием является полное соблюдение российского законодательства.

Песков подчеркнул, что российские власти готовы к конструктивному диалогу.

– Если корпорация Meta будет его выполнять, она вступит в диалог с российскими властями, и тогда появится возможность договориться, – приводит слова Пескова ТАСС.

При сохранении «бескомпромиссной позиции» и игнорировании российских требований шансов на возвращение сервиса нет, заключил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента РФ разъяснил причины текущих сбоев и замедления работы мессенджера Telegram на территории страны. 

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.

