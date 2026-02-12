Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Две тысячи омичей повысили цифровую грамотность с помощью ОНПЗ «Газпром нефти»

Бесплатное обучение по кибербезопасности прошло в рамках проекта, получившего поддержку на грантовом конкурсе «Газпром нефти» программы «Родные города».

Обучение кибербезопасности для двух тысяч омичей разного возраста реализовала ассоциация «Омская цифра». Эта социальная инициатива стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе «Газпром нефти» по программе «Родные города» и поддержке ОНПЗ.

Волонтеры проекта «Омская цифра» проводят семинары, мастер-классы и практические занятия, где вместе с омичами разного возраста разбирают схемы кибермошенников, дают основы цифровой безопасности.

В дальнейших планах – разработка новых программ и запуск онлайн-курсов: в процесс сможет погрузиться еще больше людей.

– Тема профилактики кибермошенничества сегодня имеет особое значение. Благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в регионе прошло обучение по повышению цифровой грамотности, в том числе для тех, кто особенно нуждается в защите: пожилых людей, социальных работников, школьников и воспитанников детских домов. Это важный вклад в создание безопасной цифровой среды для всех жителей региона, – отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Например, один из подобных семинаров по цифровой грамотности в омском кампусе «Школы 21» собрал 200 школьников и студентов из пяти колледжей. Они с интересом выслушали выступление начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Омской области Алексея Командыкова о влиянии уловок кибермошенников на сознание людей.

– Омский НПЗ системно поддерживает социальные инициативы в рамках грантового конкурса компании. Защита от кибермошенничества – одна из самых актуальных задач сегодняшнего дня. Мы рады, что один из 12 проектов-победителей прошлого года посвящен цифровой грамотности. Предприятие продолжит и дальше поддерживать социально важные инициативы, помогая воплощать полезные идеи горожан в жизнь, – прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что этот важный и полезный проект реализуется в партнерстве с Министерством цифрового развития и связи Омской области, ведущими вузами региона, Региональным центром финансовой грамотности, Омским отделением Центрального банка России и общественными организациями.

·Общество

Две тысячи омичей повысили цифровую грамотность с помощью ОНПЗ «Газпром нефти»

Бесплатное обучение по кибербезопасности прошло в рамках проекта, получившего поддержку на грантовом конкурсе «Газпром нефти» программы «Родные города».

Обучение кибербезопасности для двух тысяч омичей разного возраста реализовала ассоциация «Омская цифра». Эта социальная инициатива стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе «Газпром нефти» по программе «Родные города» и поддержке ОНПЗ.

Волонтеры проекта «Омская цифра» проводят семинары, мастер-классы и практические занятия, где вместе с омичами разного возраста разбирают схемы кибермошенников, дают основы цифровой безопасности.

В дальнейших планах – разработка новых программ и запуск онлайн-курсов: в процесс сможет погрузиться еще больше людей.

– Тема профилактики кибермошенничества сегодня имеет особое значение. Благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в регионе прошло обучение по повышению цифровой грамотности, в том числе для тех, кто особенно нуждается в защите: пожилых людей, социальных работников, школьников и воспитанников детских домов. Это важный вклад в создание безопасной цифровой среды для всех жителей региона, – отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Например, один из подобных семинаров по цифровой грамотности в омском кампусе «Школы 21» собрал 200 школьников и студентов из пяти колледжей. Они с интересом выслушали выступление начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Омской области Алексея Командыкова о влиянии уловок кибермошенников на сознание людей.

– Омский НПЗ системно поддерживает социальные инициативы в рамках грантового конкурса компании. Защита от кибермошенничества – одна из самых актуальных задач сегодняшнего дня. Мы рады, что один из 12 проектов-победителей прошлого года посвящен цифровой грамотности. Предприятие продолжит и дальше поддерживать социально важные инициативы, помогая воплощать полезные идеи горожан в жизнь, – прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что этот важный и полезный проект реализуется в партнерстве с Министерством цифрового развития и связи Омской области, ведущими вузами региона, Региональным центром финансовой грамотности, Омским отделением Центрального банка России и общественными организациями.