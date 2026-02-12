Две тысячи омичей повысили цифровую грамотность с помощью ОНПЗ «Газпром нефти»

Бесплатное обучение по кибербезопасности прошло в рамках проекта, получившего поддержку на грантовом конкурсе «Газпром нефти» программы «Родные города».

Фото: Григорий Овесов

Обучение кибербезопасности для двух тысяч омичей разного возраста реализовала ассоциация «Омская цифра». Эта социальная инициатива стала возможной благодаря победе в грантовом конкурсе «Газпром нефти» по программе «Родные города» и поддержке ОНПЗ.

Волонтеры проекта «Омская цифра» проводят семинары, мастер-классы и практические занятия, где вместе с омичами разного возраста разбирают схемы кибермошенников, дают основы цифровой безопасности.

В дальнейших планах – разработка новых программ и запуск онлайн-курсов: в процесс сможет погрузиться еще больше людей.

– Тема профилактики кибермошенничества сегодня имеет особое значение. Благодаря поддержке Омского нефтеперерабатывающего завода в регионе прошло обучение по повышению цифровой грамотности, в том числе для тех, кто особенно нуждается в защите: пожилых людей, социальных работников, школьников и воспитанников детских домов. Это важный вклад в создание безопасной цифровой среды для всех жителей региона, – отметил первый заместитель министра цифрового развития и связи Омской области Максим Макаленко.

Например, один из подобных семинаров по цифровой грамотности в омском кампусе «Школы 21» собрал 200 школьников и студентов из пяти колледжей. Они с интересом выслушали выступление начальника отдела информации и общественных связей УМВД по Омской области Алексея Командыкова о влиянии уловок кибермошенников на сознание людей.

– Омский НПЗ системно поддерживает социальные инициативы в рамках грантового конкурса компании. Защита от кибермошенничества – одна из самых актуальных задач сегодняшнего дня. Мы рады, что один из 12 проектов-победителей прошлого года посвящен цифровой грамотности. Предприятие продолжит и дальше поддерживать социально важные инициативы, помогая воплощать полезные идеи горожан в жизнь, – прокомментировал генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.

Добавим, что этот важный и полезный проект реализуется в партнерстве с Министерством цифрового развития и связи Омской области, ведущими вузами региона, Региональным центром финансовой грамотности, Омским отделением Центрального банка России и общественными организациями.