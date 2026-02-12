Омичка рассекала по дорогам с поддельными правами

Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев.

В Омске завершился судебный процесс над женщиной, предъявившей полиции поддельное удостоверение. В суде женщина утверждала, что успешно отучилась в автошколе, сдала все экзамены в ГИБДД и получила документ законно.

Однако, по данным МОТН и РАС ГИБДД УМВД России по Омской области, информация о выдаче ей прав отсутствовала, а в списках экзаменуемых омичка никогда не значилась. Вызванный в суд представитель автошколы разоблачил ученицу. Выяснилось, что она прослушала полный курс теории и практики, но провалила внутренний экзамен. До ГИБДД омичка так и не дошла.

Суд признал женщину виновной по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного документа) и назначил ей 5 месяцев ограничения свободы.