Омская гостиница сэкономит на налоге благодаря сирийским беженцам

На территории Омска находится около 50 человек из этой страны.

Фото: 2ГИС

На сегодняшнем заседании комитета Омского горсовета по финансово-бюджетным вопросам депутаты и представители мэрии обсудили изменение в закон о туристическом налоге. Гостиницы запросили о введении льготы для сирийских беженцев, которые находятся в пунктах временного размещения на территории региона.

Как сообщила директор департамента финансов Ольга Илютикова, в Омске находится 47 беженцев из Сирии, из них 38 проживают в гостинице ООО «Бизнес-Консалтинг». За 2025 год компания заплатила 54,5 тыс. рублей туристического налога и попросила ввести льготу начиная с 21 июля 2025 года. Депутаты это предложение не одобрили, согласившись с позицией мэрии.

– Мы предлагаем распространить действие нормы с 1 января 2026 года, не распространять на прошлый период, потому что это означало бы, что мы должны будем вернуть средства, – отметила Ольга Илютикова.

Туристический налог действует в Омске с 2025 года. Его должны платить все официально зарегистрированные средства размещения. С этого года налог увеличили с 1 до 2 %. Увеличение планируется каждый год.