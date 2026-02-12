Омск-Информ
Омский таксист полгода обкрадывал бойца СВО, пока тот был на передовой

Всего мужчина похитил около миллиона рублей.

Прокуратура города Омска утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего местного жителя. Мужчину обвиняют в крупной краже с банковского счета военнослужащего (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

По материалам дела, в феврале прошлого года обвиняемый, подрабатывая в такси, познакомился с бойцом СВО, который находился в Омске на лечении. Военнослужащий попросил водителя помочь обналичить деньги. Таксист установил банковское приложение на свой телефон, привязал к нему карту нового знакомого и снял нужную сумму. Однако после этого он не удалил приложение, сохранив доступ к чужим средствам.

Пользуясь тем, что владелец карты находился в зоне боевых действий, таксист с февраля по август снял с его счета более 1 млн рублей. Деньги он потратил на личные нужды.

Злоумышленник полностью признал вину и частично возместил ущерб. Уголовное дело направлено в Куйбышевский районный суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

