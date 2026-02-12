Хоценко направил на ремонт дорог в Омском районе 131,4 млн рублей

Ожидается, что на средства федерального и областного бюджетов будет отремонтировано 7 км дорожного полотна в Лузинском сельском поселении.

Фото: Александр Труш

Решением правительства Омской области, инициированным губернатором Виталием Хоценко, предусмотрено предоставление субсидий муниципальным образованиям на развитие дорожной инфраструктуры. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на указанные цели в Омский район будет направлено 131,4 миллиона рублей в 2026 году. Эти средства, поступающие из федеральной и областной казны, предназначены для модернизации транспортной сети Лузинского сельского поселения.

Ожидается, что в результате реализации проекта будет отремонтировано свыше 7 километров дорожного полотна. Финансирование поступит напрямую в бюджет Омского района, что обеспечит целевое и эффективное расходование средств.

Данные меры направлены на повышение уровня дорожной инфраструктуры, укрепление экономического потенциала региона и стимулирование развития логистики для нужд агропромышленного комплекса.