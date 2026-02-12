Суд в Омске отменил решение о выплате 1 млрд мусорному оператору «Магнит»

Апелляционный суд отменил решение о выплате.

Фото создано при помощи ИИ

Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение о взыскании с Региональной энергетической комиссии Омской области более 1 млрд рублей в пользу регоператора «Магнит». Ранее суд первой инстанции удовлетворил требования компании о компенсации межтарифной разницы за 2-й и 3-й квартал 2024 года.

Спор касался убытков, которые ООО «Магнит» якобы понесло при оказании услуг населению по льготным тарифам. Однако в дело вмешалась прокуратура Омской области.

– Прокуратура обратила внимание суда на тот факт, что размер убытков определен ООО «Магнит» расчетным путем, а доказательств наличия фактических убытков от осуществления регулируемого вида деятельности по обращению с ТБО истцом не представлено, – уточнили в ведомстве.

Апелляционная инстанция полностью согласилась с доводами прокурора. Предыдущее решение отменено, а в удовлетворении претензий ООО «Магнит» отказано в полном объеме.