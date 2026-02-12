В Омске под колесами иномарки погиб пожилой мужчина

Он скончался до приезда медиков.

Сегодня утром в Омске произошла трагедия на дороге. Около 07:00 в районе пересечения Красноярского тракта и улицы Бархатовой под колесами автомобиля погиб пожилой мужчина.

По предварительным данным полиции, 34-летний водитель автомобиля «Хендай», направлявшийся в сторону проспекта Губкина, совершил наезд на пешехода. Сообщается, что 63-летний мужчина переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавший скончался на месте еще до приезда медиков. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства и окончательные причины аварии.