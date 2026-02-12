В Омске завершается строительство нового крытого катка

Ледовая арена готова уже на 70 %

Фото создано при помощи ИИ

Строительство крытого катка СибГУФКа на улице Масленникова вышло на финишную прямую. Как сообщили в федеральном ППК «Единый заказчик», общая готовность спортивного объекта на сегодняшний день составляет 70 %.

На текущем этапе специалисты сосредоточены на внутренней отделке помещений и прокладке инженерных коммуникаций.

– На 50 % уже выполнены фасадные работы и на 80 % монтаж витражей. Завершены кровельные работы и устройство наружных подводящих инженерных сетей, – сообщил генеральный директор ППК «Единый заказчик» Карен Оганесян.

Напомним, что разрешение на строительство катка было выдано еще в 2021 году. Проект общей площадью более 5 тыс. кв. м включает в себя два блока. В первом расположится ледовая арена с современными телескопическими трибунами на 200 зрителей. Во втором корпусе разместятся мастерская, пункты проката и заточки коньков, а также кабинеты для сотрудников.