Греф призвал платить госслужащим «нормальную зарплату»

Глава Сбербанка настаивает на проведении реформы доходов чиновников.

kremlin.ru

Председатель правления Сбербанка Герман Греф считает, что низкие доходы чиновников провоцируют их искать способы незаконного обогащения. Выступая на Первом Международном конгрессе государственного управления, он заявил о необходимости реформы доходов госслужащих.

– Люди должны получать достаточно, чтобы вести элементарно не нищенский образ жизни, – отметил Греф.

Он пояснил, что, если на госслужбу приходит человек без накоплений, он сталкивается с трудностями, которые мешают качественной работе. По мнению банкира, стремление к богатству заложено в человеческой натуре, поэтому единственный способ удержать госслужащего от нарушений – это высокая официальная зарплата и жесткая уголовная ответственность.

Отдельно Греф высказался против системы льгот.

– Зачем нужны льготы? Они что, больные, инвалиды? Им не льготы нужны, им деньги нужны. Нужно просто-напросто платить нормальную зарплату, – добавил Греф.

Напомним, что президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих и дипломатов. Их зарплаты с 1 октября выросли на 7,6 %.