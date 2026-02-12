Подрядчик школы в омском Серебряном Береге избежал наказания за строительные дефекты

Арбитраж встал на сторону подрядчика в споре с Госстройнадзором.

Арбитражный суд Омской области 9 февраля отказал региональному Госстройнадзору в привлечении к ответственности ООО «Русстрой» – подрядчика, возводящего школу в микрорайоне Серебряный Берег. Ведомство требовало наказать компанию за невыполнение предписания, что могло привести к приостановке стройки на срок до 90 суток.

Согласно материалам дела, нарушения были зафиксированы еще в октябре 2024 года. Эксперты выявили ряд технических дефектов: отклонения размеров ростверков, неправильную забивку свай и отсутствие раствора под опорными частями плит перекрытия. Кроме того, работы велись по документации, получившей отрицательное заключение экспертизы.

Несмотря на то что внеплановая проверка в декабре 2025 года подтвердила лишь частичное устранение нарушений, суд встал на сторону строителей. Причиной отказа в иске стало истечение срока давности привлечения к административной ответственности. Это позволило подрядчику избежать принудительного простоя и продолжить работы на объекте.