·Общество

Омичам пообещали морозный и ветреный четверг

Осадков сегодня не ожидается.

По данным синоптиков Обь-Иртышского УГМС, сегодня, 12 февраля, в Омске и Омской области температура воздуха установится в районе –13...–18 °C.

Ожидаются переменная облачность и без существенных осадков. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Также синоптики прогнозируют снежный накат и гололедицу на дорогах. Атмосферное давление будет расти.

Ночью столбик термометра опустится до –16...–21 °C, по югу до –26 °C. Скорость юго-западного ветра составит 7–12 м/с. На дорогах сохранится снежный накат. Атмосферное давление существенно не изменится.

