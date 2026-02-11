На кладбище в Омске выделили 95 миллионов

Там разместят 7 тыс. могил.

Шедеврум

Расширение Юго-Восточного кладбища под Омском включили в адресно-инвестиционную программу на 2027 год. На это выделили 95 млн рублей.

Напомним, возведение кладбища планировалось в 2025 году. Потом сообщалось о введении объекта в эксплуатацию к концу 2028 года. На 10 га земли власти планируют устроить 7 тыс. могил.

Отметим, что мест на омских кладбищах давно не хватает, а строительство крематория никак не завершается.