·Общество

Для разморозки «Госуслуг» омичам придется скачивать MАХ

Иначе нужно будет идти в МФЦ.

У омичей появилась возможность досрочно восстанавливать доступ к аккаунтам на «Госуслугах» после их заморозки. Для этого потребуется мессенджер MАХ.

– Теперь граждане могут восстановить полный доступ к услугам досрочно, воспользовавшись дистанционным способом – цифровым ID в мессенджере MАХ. Ранее восстановление доступа было возможно только в очном порядке через многофункциональные центры (МФЦ), – сообщает министерство цифрового развития и связи Омской области.

Причиной заморозки становится подозрительная активность. Эта мера должна защищать от мошенников.

Отметим, что без MАХ восстановления придется ждать 72 часа.

