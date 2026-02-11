Омск-Информ
Проблема в обороне: Ги Буше высказался о победе «Авангарда» над «Адмиралом»

Омичи позволили дальневосточникам создать слишком много голевых моментов.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после матча с «Адмиралом» рассказал, почему игра выдалась сложной. Главная проблема оказалась в защите.

– Сегодня у соперника было 17 голевых моментов, хотя, играя даже с топ-командами, обычно мы не даем создавать более 8–9. Это непозволительно много. Наша основная проблема была не в атаке, а в обороне, – сообщил Буше.

Сегодняшний матч во Владивостоке завершился со счетом 3:2. Причем дальневосточники вели два периода подряд, а результат определили буллиты.

