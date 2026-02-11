Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В Омске стало больше источников выбросов

Добавилось семь новых объектов, но три пропало.

Минприроды Омской области сформировало новый единый реестр объектов, загрязняющих окружающую среду. В январе в ведомство поступило семь заявок на внесение в список новых объектов. На исключение объектов поступило только три заявки. Еще 81 заявка оказалась на обновление уже имеющихся в реестре данных.

– Регулярное обновление и корректировка информации способствуют повышению результативности мер по охране окружающей среды и принятию взвешенных решений в области экологии, – добавили в минприроды.

Ранее также сообщалось, не все омские заводы прошли экологическую проверку.

·Общество

В Омске стало больше источников выбросов

Добавилось семь новых объектов, но три пропало.

Минприроды Омской области сформировало новый единый реестр объектов, загрязняющих окружающую среду. В январе в ведомство поступило семь заявок на внесение в список новых объектов. На исключение объектов поступило только три заявки. Еще 81 заявка оказалась на обновление уже имеющихся в реестре данных.

– Регулярное обновление и корректировка информации способствуют повышению результативности мер по охране окружающей среды и принятию взвешенных решений в области экологии, – добавили в минприроды.

Ранее также сообщалось, не все омские заводы прошли экологическую проверку.