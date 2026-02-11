После Telegram в Омске произошел сбой в работе еще одного приложения

Проблемы возникли у «ВКонтакте».

Сегодня в России, в том числе в Омской области, произошел сбой в работе еще одного приложения. На этот раз пользователи начали жаловаться на «ВКонтакте».

По данным сервиса «Детектор сбоев», пик пришелся на середину дня. Насчитывается уже около 1000 обращений.

Напомним, с 9 февраля в России наблюдается сбой мессенджера Telegram. Проблемы продолжались до 10 февраля.