Трубы, как бумага: Шелест лично проверил зимний ремонт сетей в Омске

Очередная авария, которую пришлось устранять, произошла на Заозерной.

Фото: t.me/shelest_sn

Перед надвигающимися на Омск морозами мэр Сергей Шелест проверил, как специалисты «Тепловой компании» устраняют аварии на сетях. Сегодня в Омске ремонтировали трубы на улице Заозерной.

– Здесь произошел порыв теплотрассы. Работа сложная. Старые трубы, как бумага, но мастерство сварщиков на высоте, вызывает искреннее уважение, – сообщил мэр.

Теплоснабжение в домах и объектах социальной сферы восстановили раньше, чем планировалось. Сегодня это место будут засыпать грунтом, а завтра – щебнем.

Отметим, что уже сегодня вечером температура воздуха в Омске опустится ниже –20 градусов.