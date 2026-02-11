Все на одной платформе: «МегаФон» запустил «Маркетплейс тарифов»

Популярные тарифы крупных российских операторов связи собраны на одной платформе, где можно подобрать подходящий пакет и подключиться к «МегаФону».

Фото: пресс-служба МегаФона

Теперь со своим привычным и выгодным тарифом можно стать абонентом «МегаФона» на прежних условиях. Оператор запустил платформу «Маркетплейс тарифов», где есть возможность выбрать для себя лучшее из предложений разных компаний и подключить его на сим-карте «МегаФона». Тарифы по стоимости, минутам и ГБ повторяют условия других операторов. На маркетплейсе пока представлены 19 самых востребованных тарифов, однако платформа будет расширяться и пополняться новыми предложениями.

– Мы понимаем, что искать тарифы на сайтах разных операторов может быть неудобно. Сегодня самым популярным каналом для выбора и покупки товаров стали маркетплейсы – ими пользуются почти 90 % населения нашей страны. Мы вдохновились механикой, когда товары и услуги разных производителей и даже ретейлеров собраны на одной платформе. Теперь любое популярное предложение, которое есть или только появилось на телеком-рынке, можно найти у нас – на «Маркетплейсе тарифов». А вместе с удобными для себя условиями клиент подключается к «МегаФону» и может оценить и наше качество связи, – рассказал коммерческий директор «МегаФона» Дмитрий Рудских.

Фото: пресс-служба МегаФона

Немаловажно, что, выбирая «МегаФон», пользователь останется в выигрыше: каждый тариф усилен дополнительными услугами оператора. Это могут быть защитные функции от виртуального помощника Евы, доступ к нейросетям или онлайн-кинотеатру START, а также создание «МегаСемьи» – услуги, с которой клиент может подключить до пяти друзей или родственников к своему тарифу и пользоваться им вместе, при этом они не будут платить за связь.

Услуги «Маркетплейса тарифов» будут доступны как новым, так и текущим клиентам «МегаФона».