В Омске дорожники спровоцировали «битву дворов», отремонтировав только половину улицы

Жители улицы Карпинского ополчились на квартальную за обновленный тротуар.

omskinform.ru

В частном секторе Омска разгорелся соседский конфликт из-за «избирательного» ремонта. На заседании профильного комитета горсовета депутат Анатолий Канунников привел в пример ситуацию на улице Карпинского, где работы были выполнены лишь наполовину.

Из-за дефицита средств дорожники благоустроили тротуар только на одной стороне улицы. По чистой случайности на этом отрезке проживает квартальная.

– Квартальная пришла ко мне летом жаловаться на то, что ее третируют жители другой стороны, говорят: «Ты себе специально провела». Вот понимаете, какое значение придает индивидуальный жилой сектор даже такому маленькому моменту, – сказал Канунников.

Из 99 заявок на ремонт межквартальных проездов, поданных жителями Кировского округа, была удовлетворена только 21. Депутат призвал мэрию и УДХБ пересмотреть подход к формированию списков на ремонт. По его мнению, властям стоит сосредоточиться на самых критических участках, ремонт которых будет полезен для всех жителей сразу, а не для отдельных домов.

Заместитель директора департамента городского хозяйства Асхат Сабитов подчеркнул, что с этого года депутаты получат право непосредственного участия в формировании таких списков совместно с администрациями районов. По новым правилам перечни направляются в администрации округов, а затем утверждаются депутатами перед началом строительных работ.

Как уточнил директор УДХБ Антон Глебов, в нынешнем году на ремонт проездов и развитие транспортной инфраструктуры ИЖС предполагается выделить 90 млн рублей. Ориентировочно работы выполнят в период от второй половины июля до начала сентября.